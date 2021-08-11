Пентагон пригрозил санкциями из-за поставок оружия из России в Иран

США считают, что Россия и Китай стали проявлять больше интереса к сделкам с Ираном в оборонной сфере, и Вашингтон намерен противодействовать этому. Об этом заявил заместитель помощника главы Пентагона по делам Ближнего Востока Дана Строул. Её слова приводит РБК.

США готовы задействовать санкции и дипломатические средства в целях предотвращения поставок вооружения в Иран из Москвы и Пекина.

Поворот к Китаю или России не поможет их безопасности или стабильности, тем более в то время, когда они пытаются помочь Ирану нарастить мощь его обычных вооружений, — сказала Строул.

По её словам, партнёры США на ближнем Востоке должны осознавать, что только сотрудничество с Вашингтоном соответствует интересам их безопасности.

Ранее читатели британского издания Daily Mail подвергли острой критике Министерство обороны США за проводимую политику. Это произошло после новости о докладе Пентагона, где военное ведомство США сообщило о риске начала новой ядерной войны из-за России и Китая. По мнению британских граждан, основная проблема для США заключается не в военных стратегиях геополитических оппонентов, а в том, что руководство ВС чрезмерно озабочено вопросами гендерного неравенства военнослужащих.