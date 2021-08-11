Пентагон пригрозил санкциями из-за поставок оружия из России в Иран
Сона Рустамова
Сона Рустамова
10:36, 11 августа 2021
Дана СтроулФото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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США считают, что Россия и Китай стали проявлять больше интереса к сделкам с Ираном в оборонной сфере, и Вашингтон намерен противодействовать этому. Об этом заявил заместитель помощника главы Пентагона по делам Ближнего Востока Дана Строул. Её слова приводит РБК.
США готовы задействовать санкции и дипломатические средства в целях предотвращения поставок вооружения в Иран из Москвы и Пекина.
Поворот к Китаю или России не поможет их безопасности или стабильности, тем более в то время, когда они пытаются помочь Ирану нарастить мощь его обычных вооружений, — сказала Строул.
По её словам, партнёры США на ближнем Востоке должны осознавать, что только сотрудничество с Вашингтоном соответствует интересам их безопасности.
Ранее читатели британского издания Daily Mail подвергли острой критике Министерство обороны США за проводимую политику. Это произошло после новости о докладе Пентагона, где военное ведомство США сообщило о риске начала новой ядерной войны из-за России и Китая. По мнению британских граждан, основная проблема для США заключается не в военных стратегиях геополитических оппонентов, а в том, что руководство ВС чрезмерно озабочено вопросами гендерного неравенства военнослужащих.