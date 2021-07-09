Британцы раскрыли «главную проблему» армии США

Читатели британского издания Daily Mail подвергли острой критике Министерство обороны США за проводимую политику. Это произошло после новости о докладе Пентагона, где военное ведомство США сообщило о риске начала новой ядерной войны из-за России и Китая.

В июле Пентагон опубликовал документ, в котором сообщалось, что РФ, Китай и Северная Корея наращивают свои ядерные вооружения, в то время как США пытаются договориться о сокращении арсенала.

По мнению британских граждан, основная проблема для США заключается не в военных стратегиях геополитических оппонентов, а в том, что руководство ВС чрезмерно озабочено вопросами гендерного неравенства военнослужащих.

Америка озабочена самыми глупыми вещами. Местоимения он/она/они. Вот о чём мы беспокоимся? Не хакерство, не военные достижения или что-то, что обеспечит нам безопасность, — отметил один из пользователей.

Это Пентагон паникует, что отсутствие в общественном сознании «вызывающих страх злодеев» означает меньше денег в бюджетах, — предположил другой читатель.

Обратите внимание, сначала у американцев предполагаемой угрозой была Россия. Потом они сместили фокус на Китай. А затем медленно связали их обоих вместе, вы можете предугадать действия Пентагона как в дешёвой книге, — заявил третий.

Также многие комментаторы отметили, что те финансы, которые мировые державы тратят на вооружение и содержание армии. лучше было бы направить на развитие науки и человечества в целом.

Ранее полковник США предрёк НАТО развал в ходе войны с Россией и Китаем.