Пентагон назвал условие приостановки поставок вооружений Украине Кирби назвал условие, при котором США прекратят поставлять оружие Киеву

Фото ru.wikipedia.org /David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon, CC BY-SA 2.0,

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что поставки вооружений из США на Украину могут приостановиться, если власти страны не примут проект о выделении новой помощи Киеву. Речь идёт о блокировке выделения Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов. Пресс-секретарь американского военного ведомства добавил, что в этом случае возникнет период времени, за который Киев не сможет получить новые поставки оружия, пишет РИА Новости.

Если мы не получим полномочий скоро, это возможно, что будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться, — рассказал Кирби.

Он отметил, что в Пентагоне такого развития сценария хотели бы избежать.

Министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в социальных сетях ранее заявил, что наращивание оборонного потенциала страны путём закупок и производства необходимых ресурсов рассчитано на обеспечение одного миллиона военных. Он добавил, что страна не была готова к российской специальной операции. Глава военного ведомства поблагодарил волонтёров за их работу. Он отметил, что в настоявшее время главной задачей Министерства обороны Украины в стимулировании отечественных производителей. По словам Резникова, Киев хочет обеспечить бесперебойные поставки.