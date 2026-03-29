29 марта 2026 в 05:52

Пентагон начал подготовку многонедельной наземной операции в Иране

WP: Пентагон начал подготовку многонедельной наземной операции против Ирана

Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Пентагон готовится к возможной многонедельной наземной операции в Иране, сообщает Washingon Post. Отмечается, что речь идет о формате ограниченных действий, а не о полномасштабном вторжении.

По данным источников, операция может включать серию рейдов с участием сил специальных операций и обычных пехотных подразделений. При этом пока неясно, одобрит ли президент США Дональд Трамп предложенные варианты.

Ранее американские аналитики заявили, что война с Ираном стала унижением вице-президента США Джей Ди Вэнса. Политик во время предвыборной кампании обещал, что страна не вступит в конфликт с Тегераном.

До этого сообщалось, что Вашингтон планирует проводить военную операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней. В частности, представители Центрального командования ВС США обратились к руководству Министерства войны с просьбой направить в штаб-квартиру командования в Тампе (штат Флорида) больше разведчиков для поддержки противостояния до сентября включительно.

Кроме того, Трамп заявил, что Вашингтон хотел уничтожить руководство Ирана за две-три недели. Однако, по словам хозяина Белого дома, на ликвидацию ушел всего день.

