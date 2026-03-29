29 марта 2026 в 07:00

Зоопсихолог ответила, как лучше разместить туалетный лоток для кошки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кошачий туалет не должен находиться в полностью открытом пространстве, чтобы питомец мог чувствовать себя комфортно, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, для размещения лотка хозяева часто выбирают санузел или утепленный балкон.

Место для лотка выбирает человек, исходя в первую очередь из планировки квартиры, а кошку уже можно приучить к туалету, где бы он ни находился. Очень часто его располагают в санузле, но тут главное, чтобы дверь всегда была открыта. Как вариант, можно сделать для питомца маленькую дверку внизу. Также нередко лоток размещают на утепленном балконе. Иногда в прихожей или в углу комнаты. Важно, чтобы место было доступно для животного и в то же время не на открытом пространстве, чтобы к нему нельзя было подойти с любой стороны. Таким образом кошка будет чувствовать себя в безопасности и сможет расслабиться, — посоветовала Капустина.

Ранее ветеринар Ольга Терешко предупредила, что отказ от привычной еды, трудности с жеванием, обильное слюноотделение, апатия, агрессия и снижение веса могут быть признаками зубной боли у кошек. По ее словам, животные могут долго скрывать свой дискомфорт.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
