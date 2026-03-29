В МИД РФ раскрыли, почему не удается назвать точное число жертв в Селидово Мирошник: на выяснение точного числа жертв ВСУ в Селидово могут уйти годы

На выяснение точного числа жертв украинских военных в городе Селидово в Донецкой Народной Республике могут уйти годы, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, которые приводит РИА Новости, сейчас для полноценного следствия нет подходящих условий, так как населенный пункт все еще находится в «красной зоне».

Россия относится очень скрупулезно к таким выводам, поэтому ведение следственных действий СК России, либо Главным военным следственным управлением требует и времени, и соответствующих условий. До того момента, когда можно будет сказать, что это окончательные цифры, — это годы, если не десятилетия, — отметил Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что только после того, как появится возможность безопасно опрашивать свидетелей, проводить эксгумации и восстанавливать картину событий, можно будет подвести итоги. Сегодня, добавил он, над городом летают снаряды и вражеские дроны.

До этого в докладе Мирошника говорилось, что военнослужащие ВСУ на систематической основе проводят пытки и унижения в «секретных» тюрьмах на Украине. По его словам, на Украине действует целая сеть таких учреждений.