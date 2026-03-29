29 марта 2026 в 07:28

В трех российских регионах ожидают атаку БПЛА

Угрозу БПЛА объявили в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии

Фото: Социальные сети
Угрозу атаки БПЛА объявили в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, сообщили региональные власти и экстренные службы регионы. В республиках действует режим беспилотной опасности.

На территории Северной Осетии введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета, — написал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области за ночь были сбиты 27 беспилотников, поврежден порт Усть-Луга. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, пострадавших среди людей нет, отражение атаки продолжается. Спасатели работают на тушении возгорания в порту Усть-Луга.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что ночью над Смоленском прогремели несколько взрывов. Как пишет канал, очевидцы видели яркие вспышки и работу систем противовоздушной обороны. В Минобороны России ситуацию не комментировали. Согласно SHOT, первые звуки взрывов местные жители услышали около 02:10 по московскому времени на юге города и вблизи деревни Миловидово.

