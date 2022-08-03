Пелоси сделала первое заявление в парламенте Тайваня

Фото: Chris Kleponis - CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в своём выступлении в парламенте Тайваня заявила, что выступает за расширение межпарламентских связей с островом для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. Она пояснила, что речь идёт о безопасности, экономике и других сферах. В своей речи она отметила, что приехала в регион «с миром», пишет ТАСС.

Мы хотим расширить межпарламентское сотрудничество и диалог. Мы приехали на Тайвань с дружескими намерениями. Мы приехали с миром для региона, — рассказала Пелоси.

Вице-спикер заксобрания Цай Цичан в свою очередь назвал Пелоси «большим другом тайваньского народа» и высоко оценил её визит на остров.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что президент Джо Байден уважает решение спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поехать на Тайвань. По его словам, это решение полностью соответствует политике США.

Он отметил, что политики обеих партий придерживаются этой политики и пользуются ей на протяжении десятилетий. Он добавил, что Соединённые Штаты не планируют «бряцать оружием» в отношениях с Китаем.