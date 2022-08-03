Пелоси назвала причину «шумихи» вокруг ее визита на Тайвань Пелоси назвала свою высокую должность причиной «шумихи» вокруг ее визита на Тайвань

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила на пресс-конференции с главой администрации острова Цай Инвэнь, что причиной «шумихи» вокруг визита американской делегации на Тайвань стала ее должность, передает ТАСС. Она указала, что занимает третий по важности пост в государственной иерархии Соединенных Штатов.

Полагаю, они [власти КНР] подняли большую шумиху, потому что я спикер. Не знаю, было это причиной или предлогом, думаю, важно отметить, что члены Конгресса США [бывали на Тайване ранее], некоторые из них совершали поездки, — заявила Пелоси.

Позднее политик заявила, что делегация Конгресса США прибыла на Тайвань, чтобы показать приверженность Вашингтона поддержке островного государства. По ее словам, Вашингтон дорожит дружбой с Тайбэем. После этого глава администрации Тайваня вручила Пелоси почетный орден Благожелательных облаков.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. Это первый визит американского политика такого высокого уровня на остров за 25 лет. По мнению конгрессвумен, её поездка не противоречит политике США в отношении Китая, однако Вашингтон выступает против односторонних попыток изменить статус-кво Тайбэя. Пелоси также подчеркнула, что её приезд — это свидетельство «приверженности США поддержке тайваньской демократии».

В России визит конгрессвумен подвергся серьезному осуждению. Так, представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала поездку политика на Тайвань. Она назвала этот шаг «оскорблением населения Китая», а сами США — «государством-провокатором».