Пекин: лицемерный Запад не имеет права считаться «рупором демократии»

https://static.news.ru/photo/f86d0cee-8bb7-11eb-b3b1-96000091f725_660.jpg Фото: Yue Yuewei/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки, страны Евросоюза и прочие государства Запада не обладают достаточным потенциалом для эффективного санкционного давления на КНР, рассказала 23 марта официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Она добавила, что у Запада нет ни права, ни компетенции считаться «рупором международной демократии».

Они (страны Запада. — NEWS.ru) отстаивают интересы небольшой группы стран, в то время как количество сторонников КНР постоянно увеличивается. Вся демократия Запада — гегемонистское лицемерие. <...> Население США, Британии, Канады, а также ЕС — лишь 11% жителей Земли, а в Китае — одна пятая часть. Поэтому западные страны своими заявлениями не способны представлять позицию и взгляды всего международного сообщества, — цитирует дипломата ТАСС.

Накануне МИД КНР выразил протест главе делегации Евросоюза в Пекине в связи с ведёнными в отношении КНР санкциями. Замглавы ведомства Цинь Ган заявил, что ограничения не имеют законных оснований, поскольку основаны на недостоверной информации. Ранее ЕС включил в санкционный список четырёх граждан КНР и одну компанию, которые обвиняются в преследовании уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне.

КНР ответил на это ограничениями в отношении четырёх организаций и десяти граждан Евросоюза. Пекин отвергает все обвинения Запада в притеснении уйгуров в Синьцзяне. Власти КНР утверждают, что имеющиеся в регионе проблемы связаны с терроризмом, сепаратизмом и не имеют никакого отношения к правам человека.

Как писал NEWS.ru, наряду с Европой в отношении Китая санкции, связанные с Синьцзяном, ввели США. Под ограничения попали глава управления общественной безопасности региона Чэнь Минго и заместитель секретаря парткома Ван Цзюньчжэнь.