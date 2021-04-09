Пекин резко осудил планы Вашингтона принять антикитайский закон

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Руководство КНР крайне недовольно и решительно протестует из-за планов сената Конгресса США обсудить закон о противодействии Китаю на фоне «растущего влияния Пекина», заявил 9 апреля представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Дипломат заверил, что его страна не собирается в угоду Белому дому изменить позицию по Синьцзяну и проблемам Гонконга и Тайваня. Однако он уточнил, что КНР «стремится избежать противостояния и трений с США».

Мы выражаем решительный протест [сенату США] по поводу законопроекта, разработанного отдельными американскими политиками. <...> Мы намерены выстраивать с США отношения на основе взаимной выгоды и взаимоуважения. <...> В то же время Китай твёрдо защищает свой государственный суверенитет и интересы в сфере нацбезопасности, — цитирует Лицзяня ТАСС.

В комитете по иностранным делам сената Конгресса США во время заседания 14 апреля собираются обсудить проект закона о противодействии «растущему глобальному влиянию Китая». Составители документа считают приоритетными инвестиции в оборонную отрасль для достижения политических целей в Индийском и Тихом океанах. Политики настаивают на расширении сотрудничества с Тайванем и утверждают, что Белый дом должен привлечь союзников для более эффективного противодействия Пекину.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти КНР разрабатывают ответные меры для защиты национальных производителей и поставщиков суперкомпьютеров, в отношении которых США применили санкции. Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в рамках регулярного брифинга. По его словам, американские власти пытаются любой ценой «обеспечить себе монополию» на международном рынке высоких технологий, чтобы сохранить свою «гегемонию в мире».