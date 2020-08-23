Патриарх Варфоломей прокомментировал превращение Святой Софии в мечеть

https://static.news.ru/photo/1d7568ce-e53c-11ea-a194-fa163e074e61_660.jpg Варфоломей I (патриарх Константинопольский) Фото: COVER Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Константинопольский патриарх Варфоломей, комментируя новый статус Собора Святой Софии, заявил, что здание принадлежит мировому культурному наследию. Он надеется, что Турция поменяет своё решение.

Ранее Варфоломей совершил Божественную литургию на отдании праздника Успения Пресвятой Богородицы, которая прошла на развалинах патриаршего ставропигиального монастыря Панагия Фанеромени в местечке Эрдек в Малой Азии. Он поблагодарил турецкую администрацию за то, что разрешили провести эту литургию.

Это факт, что превращение Святой Софии, а теперь и монастыря Хора в мусульманские мечети нанесло нам боль. Эти два уникальных памятника Стамбула были построены как христианские храмы, показывали истинность воплощения слова Божьего, красоту Спасителя мира. Они выражают универсальный дух нашей веры, любовь и надежду на вечность. Их мозаики и другие иконы — райская пища для души и неиссякаемая радость, — отметил патриарх после воскресной литургии.

Часть своего выступления Варфоломей повторил на турецком языке, передаёт РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии 10 июля 2020 года. Он предусматривает передачу храма в собственность Управления по религиозным делам Турции, вследствие чего он будет открыт как действующая мечеть.

Турецкие власти отменили также постановление от 1935 года, по которому собору был присвоен статус музея. Несмотря на то что собор вновь стал мечетью, христианам по-прежнему разрешат его посещать.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Александр Пелин назвал превращение собора в мечеть не таким уж плохим решением. По его словам, это облегчит посещение культового сооружения. Он также предложил российским властям присмотреться к этому опыту и смелее отдавать памятники религиозным организациям.