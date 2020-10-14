ПАСЕ назначили докладчика по ситуации с Навальным

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Докладчиком по ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального будет французский парламентарий Жак Мэр. Об этом заявили в пресс-службе Совета Европы.

Поводом для назначения докладчика стало предложение о подготовке резолюции, подписанное более 20 парламентариями из Литвы, Латвии, Франции, Швеции, Германии, Голландии, Румынии, Австрии, Великобритании.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники, передаёт РИА Новости.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики заявляют, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали.

Как писал NEWS.ru, названы фамилии из согласованного санкционного списка Евросоюза по делу Алексея Навального. Официально фигуранты этого списка пока не разглашались

Как утверждает издание NYT, санкции могут коснуться первого замглавы кремлёвской администрации Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова, полпреда президента в Сибирском округе Сергея Меняйло, начальника управления внутренней политики Кремля Андрея Ярина и двух заместителей министра обороны.