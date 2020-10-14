NYT назвала фамилии из списка санкций по делу Навального

https://static.news.ru/photo/01995e88-0e24-11eb-97f6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кириенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская газета The New York Times назвала фамилии из согласованного санкционного списка Евросоюза по делу Алексея Навального. Официально фигуранты этого списка пока не разглашались.

Как утверждает издание, санкции могут коснуться первого замглавы кремлёвской администрации Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова, полпреда президента в Сибирском округе Сергея Меняйло, начальника управления внутренней политики Кремля Андрея Ярина и двух заместителей министра обороны.

Ранее немецкое агентство dpa сообщало, что ограничения введут против российского НИИ органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), а индивидуальные санкции коснутся сотрудников силовых структур.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, требует предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было.

7 октября Берлин заявил, что поскольку Россия не предоставляет никаких разъяснений по делу об отравлении Навального, адресные санкции против ответственных за это лиц в РФ будут неизбежны.

Предложения по чёрному списку выработали Германия и Франция. Изначально ограничениям планировалось подвергнуть девятерых россиян. Санкционный список 14 октября согласовал комитет постоянных представителей Евросоюза. Однако количество фигурантов списка уменьшилось «примерно до пяти человек». Их фамилии ЕС обещает объявить позднее, писал NEWS.ru.