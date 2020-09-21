«Партия войны» Зеленского: кто в Киеве всё ещё желает войны в Донбассе

Несмотря на разногласия Москвы и Киева по нормандскому формату, в Донбассе продолжается самое длительное за время конфликта перемирие, установленное ещё в июле. Украинские власти пытаются стимулировать его разными способами, в том числе — денежными поощрениями для военнослужащих. Однако никуда не исчезла и так называемая «партия войны», которая, вопреки риторике президента Зеленского, по-прежнему заинтересована в эскалации и пытается сорвать режим.

Большой резонанс среди украинских политологов и в СМИ вызвала публикация приказа № 330 министерства обороны Украины. Документ, в частности, устанавливает премии военнослужащим за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе. Стрелять по противнику запрещено без приказа вышестоящего командования — «кроме случаев военной необходимости». В зависимости от количества нарушений предусмотрено удержание от 30% до 70% премиальной выплаты (она составляет 5000-18000 гривен, то есть 13500-49000 рублей).

Инициатива Минобороны спровоцировала острую критику со стороны так называемой «партии войны» — части политической элиты и представителей националистических кругов, трактующих любые уступки по Донбассу как «зраду», то есть предательство.

В итоге оборонное ведомство вынуждено было заявить о том, что «все выводы и оценки преждевременны <...> Работа над документом продолжается».

Подобный шаг вновь поставил вопрос — насколько велико влияние украинских «ястребов», в первую очередь, из партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко, на политику Зеленского. Как отметил в разговоре с NEWS.ru киевский политолог Алексей Якубин, для «партии войны» эскалация конфликта выгодна в первую очередь тем, что она позволяет сместить внимание с собственных промахов.

Несмотря на то, что Порошенко подписался под Минскими соглашениями, он и его соратники никогда не были заинтересованы в возвращении Донбасса под контроль Киева. Потому что на войну можно многое списать. Кроме того, конфликт обеспечивал внимание Запада к Украине. На мой взгляд, Зеленский хотел бы завершить войну, это заметно и по его публичной риторике, и по конкретным действиям. Проблема в том, что в самой партии власти есть те, кто разделяет курс прошлого руководства страны. Они заинтересованы в саботаже минских соглашений. Алексей Якубин украинский политолог (Киев) украинский политолог (Киев)

По мнению эксперта, вектор, взятый Порошенко, не ведёт к усилению доверия среди населения, однако в целом «партия войны» оказывает существенное влияние на украинскую политику, представляя собой своеобразное «глубинное государство», доставшееся Зеленскому от предшественника. Проблема в том, что у действующего президента слишком короткая «скамейка запасных»: в условиях кадрового голода и перестановок в руководстве страны он не может на данный момент полностью избавиться от лояльных Порошенко фигур.

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что проблема шире, чем просто умонастроения политических противников Зеленского. Как заявил аналитик в беседе с NEWS.ru, уместно говорить даже не о «партии войны», а о «движении войны»: приблизительно 20% украинцев выступают за «войну до победного конца».

Те модели компромисса по Донбассу, которые сегодня обсуждает общество — например, минские соглашения, — не встречают поддержки у части западных партнёров. И те люди, которые также выступают против диалога с Россией и самопровозглашёнными республиками, могут ситуативно поддерживать «движение войны». Хотя электоральных перспектив у него и нет — на выборах оно победить неспособно, — у его сторонников преимущество на улицах и, соответственно, чертит «красные линии» для действующей власти. В данном движении много ветеранов АТО, у них есть свои источники финансирования, включая внешнюю поддержку, собственные медиа-ресурсы. Поэтому недооценивать значимость этого движения не стоит. Руслан Бортник директор Украинского института анализа и менеджмента политики (Киев) директор Украинского института анализа и менеджмента политики (Киев)

Активность «движения войны», безусловно, оказывает негативное влияние на перемирие в Донбассе, подчёркивает эксперт. При этом нерешительность действий власти наводит на мысль о том, что официальный Киев подыгрывает «ястребам» или же использует их с целью продемонстрировать невозможность тех или иных компромиссов. Но связано ли это со страхом перед «партией войны» или с умыслом — пока непонятно, заключает Бортник.