Парламент востока Ливии провёл голосование, по итогам которого поддержал разрыв отношений с Турцией.
Решение было принято единогласно,
По данным Youm7, депутаты
Ранее NEWS.ru писал, что ЕС встревожен решением турецкого парламента об оказании военной поддержки Ливии. В Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) полагают, что предоставление помощи одной из сторон ливийского конфликта приведёт к дестабилизации не только страны, но и всего региона.
Парламент Турции одобрил мандат на отправку военных в Ливию 2 января. Срок его действия составит один год. В Госдуме РФ сочли, что вмешательство Анкары может только усугубить ситуацию в стране.
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