https://static.news.ru/photo/8fdbf94a-2eef-11ea-9070-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Парламент востока Ливии провёл голосование, по итогам которого поддержал разрыв отношений с Турцией.

Решение было принято единогласно, передаёт Sky News Arabia.

По данным Youm7, депутаты одобрили закрытие посольства Турции в Ливии, а также призвали Совбез ООН, Лигу арабских государств, Африканский союз, Европейский союз отозвать признание триполийского правительства Фаиза Сараджа.

Ранее NEWS.ru писал, что ЕС встревожен решением турецкого парламента об оказании военной поддержки Ливии. В Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) полагают, что предоставление помощи одной из сторон ливийского конфликта приведёт к дестабилизации не только страны, но и всего региона.

Парламент Турции одобрил мандат на отправку военных в Ливию 2 января. Срок его действия составит один год. В Госдуме РФ сочли, что вмешательство Анкары может только усугубить ситуацию в стране.