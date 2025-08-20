Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 14:01

В Грузии поставили ЕС на место из-за требования пойти против России

Папуашвили призвал Евросоюз прекратить толкать Грузию к эскалации с Россией

Шалва Папуашвили Шалва Папуашвили Фото: Стрингер/РИА Новости

Евросоюз должен отказаться от давления на Грузию с требованием эскалации отношений с Россией, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он подчеркнул, что Брюссель не должен спонсировать экстремизм, если претендует на роль миротворца.

В разгар вооруженного конфликта, никто, как это сделал Брюссель, не должен требовать от Грузии, которая прошла три войны, эскалации с Россией, — написал Папуашвили.

Глава парламента Грузии отметил, что путь к ЕС не должен приводить к разрушительным последствиям для самой республики. По его словам, важно сохранять осторожность, чтобы в стремлении к членству страна не потеряла собственную силу и способность защищать свои интересы уже внутри союза.

Ранее первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский заявил, что прибалтийские страны пытаются вовлечь Грузию в конфронтацию с Россией. По его словам, Латвия, Литва и Эстония используют санкции против Тбилиси как инструмент давления, пытаясь таким образом уменьшить угрозы для себя.

Грузия
Евросоюз
Россия
отношения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат призвал жестко бороться с пропагандой гипнотерапии
Готовим обязательно: рецепт помидор по-корейски быстрого приготовления
Российские школьники победили на международной олимпиаде в Сербии
ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами лесовоз
Глобальный коллапс на складах Ozon: правда ли это, что с заказами, причины
Военэксперт рассказал, как можно применить в СВО крейсер «Адмирал Нахимов»
Опубликованы кадры горящего в Дербенте коньячного комбината
В следующем году пенсии для женщин обгонят мужские
Мощнейший выброс плазмы на Солнце попал на видео
KillNet вышла на связь после взлома базы ВСУ с данными о потере 1,7 военных
Кто такой экс-депутат Гаджиев, который шпионил для Запада за $45 млн
Астрономы рассказали о мощной вспышке на Солнце
Названа неожиданная причина быстрого старения мозга
Охранники получили штраф в 100 тысяч рублей из-за школьницы с гранатой
Сотни тысяч школьников сядут за парты в Крыму
Названы виновные в трагедии с малышом, которому оторвало руку на эскалаторе
Пользователей мессенджера MAX призвали соблюдать правила безопасности
В Дагестане загорелся коньячный завод
Российские военные сорвали украинскую операцию в Крыму
Посольство России раскрыло размер скидки на нефть для Индии
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.