В Грузии поставили ЕС на место из-за требования пойти против России Папуашвили призвал Евросоюз прекратить толкать Грузию к эскалации с Россией

Евросоюз должен отказаться от давления на Грузию с требованием эскалации отношений с Россией, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он подчеркнул, что Брюссель не должен спонсировать экстремизм, если претендует на роль миротворца.

В разгар вооруженного конфликта, никто, как это сделал Брюссель, не должен требовать от Грузии, которая прошла три войны, эскалации с Россией, — написал Папуашвили.

Глава парламента Грузии отметил, что путь к ЕС не должен приводить к разрушительным последствиям для самой республики. По его словам, важно сохранять осторожность, чтобы в стремлении к членству страна не потеряла собственную силу и способность защищать свои интересы уже внутри союза.

Ранее первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский заявил, что прибалтийские страны пытаются вовлечь Грузию в конфронтацию с Россией. По его словам, Латвия, Литва и Эстония используют санкции против Тбилиси как инструмент давления, пытаясь таким образом уменьшить угрозы для себя.