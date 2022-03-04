Панамский канал отказались перекрывать для прохода росийских кораблей

Панамский канал не станут закрывать для прохода российских кораблей из-за конфликта на Украине. Об этом заявили в его администрации. Также там ратифицировали свою приверженность декларации о нейтралитете, которая действует с 1977 года.

Панамский канал внимательно следит за текущей ситуацией на Украине, но это постоянно нейтральный международный транзитный водный путь, — говорится в заявлении, которое цитирует РИА Новости.

Нейтралитет был установлен на канале в Панаме с 1977 году. Тогда были подписаны договоры между президентом США Джимми Картером и лидером перешейка Омаром Торрихосом. В рамках договоров восстанавливался контроль Панамы над трансокеанским маршрутом, который гарантировал безопасный и открытый транзит всех кораблей всех наций в мирное и военное время.

Ранее группа украинцев провела пикет с требованием к администрации президента Лаурентино Кортисо закрыть канал для кораблей из РФ в связи с санкциями, введёнными странами Запада.