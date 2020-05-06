Памятник Котовскому снесли под Одессой

https://static.news.ru/photo/60b2be4a-8f45-11ea-97dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Памятник герою Гражданской войны Григорию Котовскому, который начинал, как уголовник, демонтировали в селе Крутояровка Одесской области. Он стал очередной жертвой продолжающейся на Украине декоммунизации.

Об этом рассказал председатель организации «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков в Facebook. По его словам, памятник стоял в центре села Белгород-Днестровского района до тех пор, пока в сельсовете не получили обращение его организации.

DecommunizeUkraine/facebook.com

Судьбой снесённого памятника Поздняков не интересовался, заметив, что обычно их отправляют на какой-нибудь склад.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Болградского района Одесской области обещали снести все оставшиеся в районе советские памятники ещё до 1 сентября 2018 года. Демонтировать монументы «коммунистическим вождям» должны были сельсоветы, но они не стали этого делать под предлогом отсутствия денег.