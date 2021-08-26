Палестинцы вышли опротестовать жестокую блокаду Израиля

Сотни палестинцев вышли на демонстрацию возле израильского разделительного барьера на юге сектора Газа. Протестующие призывали Израиль ослабить сокрушительную блокаду, так как она разрушила экономику и привела к росту безработицы в Газе.
Демонстрация завершилась без повторения субботних беспорядков, когда ХАМАС, который управляет осаждённым сектором, не позволил толпе приблизиться к разделительной стене. Тем не менее, израильские военные были вынуждены усилить охрану участка. Они использовали слезоточивый газ для разгона толпы. По итогам протестов 14 человек получили ранения, а ещё пятеро были убиты. Ключевые фотографии событий на юге сектора Газа — в фотогалерее NEWS.ru.
Сотни палестинцев вышли на демонстрацию возле израильского разделительного барьера на юге сектора Газа.
Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press
Протестующие призывали Израиль ослабить сокрушительную блокаду
Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press
Демонстрация завершилась без повторения субботних беспорядков
Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press
ХАМАС, который управляет осаждённым сектором, не позволил толпе приблизиться к разделительной стене
Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сотни палестинцев вышли на демонстрацию возле израильского разделительного барьера на юге сектора Газа.
Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press
Тем не менее, израильские военные были вынуждены усилить охрану участка
Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press
По итогам протестов 14 человек получили ранения, а ещё пятеро были убиты
Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press
По итогам протестов 14 человек получили ранения, а ещё пятеро были убиты
Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сотни палестинцев вышли на демонстрацию возле израильского разделительного барьера на юге сектора Газа
Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сотни палестинцев вышли на демонстрацию возле израильского разделительного барьера на юге сектора Газа
Nidal Alwaheidi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Протестующие призывали Израиль ослабить сокрушительную блокаду
Mahmoud Khattab/Keystone Press Agency/Global Look Press