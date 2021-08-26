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Палестинцы вышли опротестовать жестокую блокаду Израиля
Мир

Палестинцы вышли опротестовать жестокую блокаду Израиля

18:19, 26 августа 2021
Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Сотни палестинцев вышли на демонстрацию возле израильского разделительного барьера на юге сектора Газа. Протестующие призывали Израиль ослабить сокрушительную блокаду, так как она разрушила экономику и привела к росту безработицы в Газе.

Демонстрация завершилась без повторения субботних беспорядков, когда ХАМАС, который управляет осаждённым сектором, не позволил толпе приблизиться к разделительной стене. Тем не менее, израильские военные были вынуждены усилить охрану участка. Они использовали слезоточивый газ для разгона толпы. По итогам протестов 14 человек получили ранения, а ещё пятеро были убиты. Ключевые фотографии событий на юге сектора Газа — в фотогалерее NEWS.ru.

Сотни палестинцев вышли на демонстрацию возле израильского разделительного барьера на юге сектора Газа.

Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протестующие призывали Израиль ослабить сокрушительную блокаду

Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Демонстрация завершилась без повторения субботних беспорядков

Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

ХАМАС, который управляет осаждённым сектором, не позволил толпе приблизиться к разделительной стене

Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотни палестинцев вышли на демонстрацию возле израильского разделительного барьера на юге сектора Газа.

Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тем не менее, израильские военные были вынуждены усилить охрану участка

Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

По итогам протестов 14 человек получили ранения, а ещё пятеро были убиты

Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

По итогам протестов 14 человек получили ранения, а ещё пятеро были убиты

Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотни палестинцев вышли на демонстрацию возле израильского разделительного барьера на юге сектора Газа

Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотни палестинцев вышли на демонстрацию возле израильского разделительного барьера на юге сектора Газа

Nidal Alwaheidi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протестующие призывали Израиль ослабить сокрушительную блокаду

Mahmoud Khattab/Keystone Press Agency/Global Look Press

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