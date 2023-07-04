ПА ОБСЕ признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Фото: Карбинов Анатолий/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер»

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию государством-спонсором терроризма, а ЧВК «Вагнер» террористической организацией, сообщила в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) член делегации, народный депутат Евгения Кравчук. Она отметила, что в итоговой декларации также отмечается, что страны-члены ОБСЕ должны принять меры против аффилированных и право преемственных структур ЧВК.

Завершили работу на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ванкувере принятием итоговой декларации, в которой, в частности, речь идет о том, что действия «Группы Вагнера» от имени российского правительства могут быть справедливо охарактеризованы как террористические (подчеркивая, что президент России лично признал, что «Группа Вагнера» была «полностью финансирована» государством), — написала она.

Ранее глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» способны организовать миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и странами Балтии. Он считает, что уровень угрозы для безопасности страны зависит от того, какое количество бойцов ЧВК окажется в Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что белорусские военные намерены привлечь участников ЧВК «Вагнер» к подготовке вооруженных сил страны. По мнению главы государства, для армии это станет «благом».