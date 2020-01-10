https://static.news.ru/photo/f0af16a0-33b6-11ea-9aaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Замглавы пресс-службы Православной церкви Украины (ПЦУ), архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря заявил, что отзыв подписи патриарха Филарета под постановлением о слиянии церквей в «новую церковь» не повлияет на её статус.

Относительно «отзыва» — то постановление поместного собора не является договором или соглашением, которые можно разорвать, — написал Зоря в Facebook.

Он также отметил, что наследство и имя возглавляемой Филаретом неканонической структуры принадлежит поместной церкви, а не является частной собственностью иерарха, которой он стремится распоряжаться по своему усмотрению.

Как писал NEWS.ru, почётный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет (Денисенко) отозвал свою подпись под постановлением поместного собора УПЦ-КП от 15 декабря 2018 года, который принял решение о её ликвидации. Патриарх также направил письмо с соответствующей информацией украинскому министру культуры Владимиру Бродянскому.

Решение о создании ПЦУ было принято в декабре 2018 года на объединительном соборе религиозных структур. В январе 2019 года новая Церковь получила томос об автокефалии (документ о независимости). Однако уже через несколько дней Филарет снова стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины, а в мае объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать.