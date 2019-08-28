https://static.news.ru/photo/be81a676-c98e-11e9-909c-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Звонки бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Россию прекратились из-за нового британского премьера Бориса Джонсона. Об этом заявила племянница экс-полковника Виктория Скрипаль.

Мы очень радовались, когда ушла Тереза Мэй, но худшим вариантом для нас стал приход на должность премьер-министра Бориса Джонсона. Потому что это человек, который первым заявил, что в отравлении Скрипалей виновата Россия и у него есть неопровержимые доказательства, — цитирует её РИА Новости .

По её словам, именно он запретил Сергею Скрипалю общаться с семьёй. Она рассказала, что звонков от дяди не было с мая. Очередной сеанс связи с ним должен был состояться в день рождения его матери 24 июля, однако в этот день родные так и не дождались его звонка.

66-летний Сергей Скрипаль, осуждённый в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в городе Солсбери. По данным британских спецслужб, это сделали представители ГРУ с помощью вещества «Новичок».

5 сентября прокуратура Великобритании распространила в СМИ фотографии двух россиян, подозреваемых в отравлении. Власти королевства объявили, что преступление было спланировано и согласовано Кремлём.

В МИД РФ все обвинения в отношении Москвы отрицают, называя их инсинуациями, писал News.ru.