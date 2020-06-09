В Австрии экс-полковник приговорён к трём годам за шпионаж в пользу РФ

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Вердикт по делу обвиняемого в шпионаже в пользу российской стороны полковника австрийской армии в отставке вынес Земельный суд Зальцбурга.

Отмечается, что суд присяжных признал 71-летнего Мартина М. виновным в разглашении государственной тайны и преднамеренном разглашении военных секретов в ущерб Австрии и в пользу России. Как сообщает ТАСС, полковника в отставке приговорили к трём годам тюремного заключения.

Экс-полковник Вооружённых сил Австрии подозревался в ведении разведывательной деятельности в пользу России. Предполагалось, что шпион передавал в Москву данные с 1990 года. Прокуратура Австрии вела дело в отношении 71-летнего сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом страны в закрытом режиме. По словам следователей, они не могут сообщить подробности из-за секретного характера разбирательства.

Процесс в отношении бывшего военного начался 2 марта. При этом до пандемии коронавируса планировалось провести пять заседаний, на которые были вызваны 19 свидетелей. Однако процесс пришлось отложить.

Как писал NEWS.ru, обвинённому в шпионаже Полу Уилану так и не разрешают звонить родителям в США, несмотря на то что есть соответствующее решение суда. Об этом заявили в американском посольстве в РФ.