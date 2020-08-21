Отец Цоя понадеялся на освобождение включившего «Перемен» в Минске диджея

https://static.news.ru/photo/79c64068-e3dd-11ea-9922-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Диджея из Белоруссии Влада Соколовского, включившего песню «Перемен» в центре Минска вновь задержали. Отец Виктора Цоя Роберт выразил надежду, что его освободят.

Если его задержали за песню, то, конечно, я надеюсь, что его отпустят. Со временем его так или иначе отпустят, — цитирует Роберта Цоя «Газета.ru»

При этом отец Виктора Цоя заявил, что одобряет использование песни своего сына во время протестных акций в Белоруссии. По его мнению, это показывает, что творчество его сына до сих пор актуально.

Можно сказать, что песня вошла в историю. Она злободневна и поэтому её так часто используют, — добавил он.

Ранее Соколовский, который уже провел десять суток в заключении и был освобожден 17 августа, вновь задержан властями. Причины его нового ареста пока неизвестны.

Как писал NEWS.ru Соколовский, который был арестован после включения песни Виктора Цоя «Перемен!» на концерте в Минске, сообщил, что во время его пребывания в изоляторе он подвергся избиению со стороны заместителя главы МВД Белоруссии Александра Барсукова. По его словам, к нему в изолятор пришёл «какой-то начальник», который два раза ударил его. После освобождения он узнал в нём замминистра внутренних дел страны.