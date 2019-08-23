Неожиданный приезд уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой на Украину подогрел домыслы о скором обмене удерживаемых лиц между Москвой и Киевом. На фоне её визита президент Владимир Зеленский подтвердил: тема заключённых активно обсуждается, однако делать какие-либо смелые прогнозы пока рано. С учётом возобновившихся на Западе разговоров о необходимости восстановить формат G8, есть основания полагать, что успешный обмен позволит России частично прорвать дипломатическую изоляцию.

Кремль 23 августа констатировал старт контактов в рамках тех договорённостей, которые были достигнуты во время беседы президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Пока мы констатируем начало диалога между президентами Путиным и Зеленским, констатируем определённые контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе разговоров, — сказал журналистам глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном обмене удерживаемыми лицами.

Наблюдатели сейчас говорят о том, что подобный обмен выглядел бы как часть реализации Минских договорённостей и, соответственно, как повод ослабить дипломатическое (и, может быть, экономическое) давление на РФ. Наличие соответствующих контактов 23 августа констатировал и Зеленский, заявив, что сам занимается вопросом обмена.

Владимир Зеленский Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Результаты — шаг за шагом. Первые результаты должны быть в ближайшие дни, не хочу загадывать, — сказал он. — Я работаю над этим уже два месяца, дайте мне сделать своё дело.

Зеленский намекнул, что арестованные в России моряки — это предмет переговоров.

Я обещал, что мы вернём пленных, моряков, что прекратим войну, — подчеркнул президент.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков дал понять, что обмен может состояться уже на этой неделе. Адвокат россиян Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова, осуждённых на Украине, Валентин Рыбин уже заявил ТАСС, что в числе обменянных могут быть и другие лица.

Все они концентрируются в пунктах сбора, — сказал юрист.

23 августа уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на аппарат омбудсмена, она пробудет там один день. В украинских СМИ появлялась информация о том, что обмен может состояться в День независимости страны — 24 августа.

Вероятнее всего, сейчас согласовывается формат обмена. Процесс должен идти по принципу «всех на всех», сказал накануне председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. По его словам, обмен возможен, «как только будет принято политическое решение и найдены юридические оформления».

Мы с 2014 года исходим из позиции: все удерживаемые лица должны быть возвращены по принципу «всех на всех». Это принцип, — сказал он на площадке молодёжного форума «Машук» (Пятигорск).

Валентин Рыбин 23 августа пояснил ТАСС, что работа по составлению и корректировке списков лиц для обмена между Россией и Украиной продолжается, но точного механизма пока нет. По его словам, на уровне исполнения некоторые пытаются включать те моменты, «которые являются неправильными». Сторону, которая создаёт проблемы, юрист не назвал.

Кирилл Вышинский Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По словам источников российских СМИ, обсуждается формат обмена «33 на 33». Впрочем, пока непонятно, на каких условиях. Вполне вероятно, что такие заключённые, как редактор «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский и режиссёр Олег Сенцов, будут обменены по другому механизму. Их адвокаты пока не говорят о каких-либо подвижках. Впрочем, как ещё 21 августа обращал внимание глава МИД РФ Сергей Лавров, для такого рода мероприятий следует согласовать и сформировать чёткий механизм, придумать «конкретные правовые, технические и организационные аспекты». Глава российской дипломатии призвал не забывать о том, что «речь идёт о судьбах людей, и здесь требуется не погоня за сенсацией, чтобы успеть первым о чем-то сообщить, а кропотливая работа на результат».

Наблюдатели не забывают, что интенсификации слухов об обмене предшествовал визит на Украину «друга Путина» — премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который обсуждал с Зеленским не только аспекты двусторонних отношений, но и проблемы глобального характера. Конечно, факт посредничества Нетаньяху на Украине всё равно никто бы не подтвердил официально, однако оно кажется логичным с точки зрения того, насколько трудоёмкую посредническую миссию берёт на себя российская сторона в Сирии, пытаясь учитывать жизненные интересы еврейского государства и не выходить за рамки тактического альянса с Ираном. Почему бы, в конце концов, израильскому премьеру не взять на себя определённые обязательства в одной из наиболее горячих для России точек? Никто не принижает и посреднических усилий французского лидера Эмманюэля Макрона, который говорил с Путиным перед G7. Но его возможности в разговоре с РФ ограничены.

Сейчас важно другое: что в случае успешного обмена удерживаемых лиц обещано России? Участившиеся на Западе разговоры о восстановлении G8 и, соответственно, участии в формате России заставляют верить в лучшее.