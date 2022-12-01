И хруст французской булки: топ-5 «живых сокровищ» от ЮНЕСКО Французский багет, пчелиные домики, колыбельные для верблюдов — что вошло в копилку нематериального культурного наследия человечества в 2022 году

Фото: shutterstock

Делегаты из Франции на заседании ЮНЕСКО вскочили с кресел и принялись радостно размахивать заранее припасенными... багетами. Так выглядела 15-я церемония объявления новых объектов нематериального культурного наследия в столице Марокко. Длинная французская булка, которую президент Эммануэль Макрон однажды назвал девятью унциями волшебства и совершенства, пополнила заветный список в этом году. Учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры не только охраняет исторические памятники вроде Стоунхенджа и египетских пирамид, но и с 2008 года ведет учет «живых сокровищ человечества» — национальных ремесел, блюд, костюмов, танцев, обычаев. Их не всегда можно потрогать руками, но они составляют саму ткань жизни и воплощают ее богатство в разных уголках Земли. NEWS.ru сделал подборку самых необычных победителей — с пояснениями от ЮНЕСКО.

Фото: shutterstock Французский багет

Ремесленное ноу-хау и культура приготовления багетного хлеба (Франция)

Багет — самый популярный вид хлеба, которым французы наслаждаются круглый год. Традиционный процесс производства включает в себя взвешивание и смешивание ингредиентов, ферментацию, разделение, ручную формовку, вторую ферментацию, нанесение на тесто неглубоких надрезов (фирменный знак пекаря) и выпечку. В отличие от других хлебцев багет готовится всего из четырех ингредиентов: муки, воды, соли и закваски. В результате пекарь получает уникальный продукт. Багеты требуют особых знаний и техники: их выпекают в течение дня небольшими партиями, а результат зависит от температуры и влажности. Хрустящая корочка и воздушная текстура создают особые ощущения. Багеты формируют уникальные социальные практики — например, ежедневные посещения пекарен для покупки буханок. Их едят и во время семейных застолий, и в ресторанах, и в рабочих и школьных столовых. Каждую секунду во Франции продается 370 багетов. «Багет — символ французского образа жизни. Это ежедневный ритуал, стержень, на который мы нанизываем трапезу. А еще багет — синоним нашей культуры веселья и умения делиться им с ближними», — объясняет глава ЮНЕСКО и бывший министр культуры Франции Одри Азуле.

Альхеда, устные традиции созыва верблюжьих стад (Саудовская Аравия, Оман и Объединенные Арабские Эмираты)

Альхеда (Alheda’a) — это полифония звуков, сопровождаемая жестами или музыкальными инструментами. На этом языке пастухи общаются со своими верблюдами. Ритмические декламации вдохновлены поэзией. Пастух использует уникальное хранилище звуков, к которым верблюды привыкли. Так они направляют стада через пустыню на пастбище, к месту питья или корма, готовят к доению. Альхеда позволяет быстро созвать стадо в случае непосредственной опасности, например песчаной бури. Пастухи обучают своих верблюдов различать правую и левую стороны, открывать рот, когда их просят, опускаться на колени, чтобы дать себя оседлать. Эта практика создает прочную связь между верблюдами и их пастухами, а также между самими пастухами. Она передается внутри семей и общин, когда дети сопровождают взрослых членов семьи изо дня в день.

Пчеловодство как образ жизни (Словения)

В Словении пчеловодство — популярный образ жизни многих людей, семей и общин. Пасечники используют пчелиные продукты в пищу и в традиционной медицине. Карниоланская медоносная пчела — единственный подвид, живущий в Словении. Местные пчеловоды содержат около 200 тысяч пчелиных семей. С помощью контролируемого разведения пчелиных маток им удается сохранить ценные качества этих существ: высокую урожайность, отличную ориентацию в пространстве и устойчивость к погодным условиям. Пчел содержат в основном на деревянных пасеках рядом с домами пчеловодов. Люди проявляют любовь и уважительное отношение к пчелам. Пчеловоды считают пчел своими учителями и друзьями, а также символами добродетели, ума и бережливости. Знания и навыки складываются веками и передаются из поколения в поколение. Ценность пчеловодства для Словении отражена и в академических трудах, и в фольклоре, и в литературных памятниках. Печатные труды, начиная с XVIII века, распространяли прозу, поэзию и афоризмы, связанные с пчеловодством. В искусстве — это секреты строительства ульев и их уникальная роспись светскими и религиозными мотивами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Секреты мастеров светлого рома (Куба)

Кубинский светлый ром появился в 1862 году в городе Сантьяго-де-Куба. С тех пор секреты производства непрерывно передаются из поколения в поколение. Их применяют в погребах для правильной выдержки, в зонах смешивания и лабораториях. Знания мастеров кубинского светлого рома — это набор традиционных, научных и сенсорных знаний, технологий, которые обеспечивают сохранность процесса производства. Независимо от бренда, мастера светлого рома придерживаются этического кодекса. Он основан на уважении к кубинской культуре рома и ее истории, а также на гармонии с окружающей средой. Мастера знают историю каждой бочки, какие смеси придают напитку тот или иной внешний вид, аромат, вкус и текстуру. Мастера совершенствуют свое умение всю жизнь и формируют сообщество по типу гильдий, которое служит культурным мостом между Кубой и остальным миром.

Фото: Alvaro Fuente/ZUMAPRESS.com В кубинском баре

Фурю-одори, ритуальный танец, проникнутый надеждами и молитвами людей (Япония)

Фурю-одори относится к ритуальным народным танцам Японии. Они отличаются яркими нарядами и живой музыкой. Эти танцы исполнялись на протяжении веков, в основном в сельской местности. Поскольку жизнь в этих районах тяжела из-за сурового климата, местные общины часто устраивали ритуальные представления, в которых воплощали надежды на спокойную жизнь. Их исполняли, чтобы помолиться об окончании эпидемий, об упокоении умерших, о хорошем урожае или о защите от бедствий. Считается, что каждый элемент танца — от костюмов до музыки — рассеивает злых духов, отгоняет несчастья и укрепляет добрые силы, например, местных божеств и духов предков, которые защищают общины. Танцы различаются от региона к региону, но имеют общие черты. Мастерство передается неформально и формально, через муниципальные органы власти и природоохранные организации, в школах, в семьях и в общинах. Выступление фурю-одори — это всегда повод для крестьян, уехавших в города, побывать дома и принять участие в танце.