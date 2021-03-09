Основатель Zoom раздарил треть своих акций стоимостью $6 млрд

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Основатель Zoom Эрик Юань подарил более трети принадлежащего ему пакета Zoom Video Communications. Кто именно стал получателем акций, пока не сообщается. Стоимость щедрого подарка оценивается в $6 млрд.

Как пишет The Wall Street Journal, около 18 млн акций Юань 3 марта перевёл двум получателям, по 9 млн каждому, из двух трастовых фондов. К открытию торгов в тот день их стоимость составляла $368,58.



Эрик Юань был крупнейшим акционером Zoom Video Communications с долей 15%, он также контролировал 40% голосующих акций компании.

По данным РБК, стоимость акций Zoom резко возросла на фоне пандемии. в результате вынужденной самоизоляции и удалённой работы многие потребители обратились к сервисам видеоконференций. Если ещё в начале 2020 года стоимость акции Zoom составляла $73, то к октябрю того же года она достигла $559, однако затем снова начала падать.