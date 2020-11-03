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«Яндекс», Mail.ru Group и «Ростелеком» создадут аналог Zoom к 2022 году

15:59, 03 ноября 2020
Фото: Денис Гришкин/АГН "Москва"

Платформы для проведения школьных онлайн-уроков в режиме видеоконференции в России запустят в 2022 году. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Он уточнил, что необходимые программы готовы разработать «Яндекс» и Mail.ru Group совместно с «Ростелекомом».

В 2022 году эти сервисы будут доступны. И очень хорошо, что у нас здесь даже возникает определённая конкуренция, — цитирует ТАСС выступление Шадаева на пленарном заседании в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что возглавляемое им ведомство совместно с Минцифрой разрабатывают программу видеосвязи, аналогичную Zoom и Skype. По его словам, такая платформа нужна для того, чтобы исключить из образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем.

Сервис видеосвязи Zoom набрал популярность на фоне пандемии коронавируса. Его начали активно использовать компании, школы и вузы. Skype известен уже много лет, однако и его использование в период самоизоляции заметно увеличилось. При этом сам формат видеоконференций стал во время эпидемии особенно востребованным.

Ранее NEWS.ru писал, что Минпросвещения занимается разработкой соцсети для школьников по подобию китайского сервиса TikTok.

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