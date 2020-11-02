Основанная Саакашвили партия отказалась от мест в парламенте Грузии

https://static.news.ru/photo/542a2dec-1d35-11eb-800f-fa163e074e61_660.jpg Фото: acebook.com/pg/SaakashviliMikheil

Блок «Единое национальное движение — Сила в единстве», занявший второе место на парламентских выборах в Грузии, отказался от занятия причитающихся политической силе мест в законодательном органе.

Ника Мелия, один лидеров партии, основанной бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили, заявил, что он и его соратники требуют новых выборов «в свободной среде», передаёт Sputnik-Грузия.

От занятия мест в парламенте также отказались партии «Европейская Грузия», «Лело для Грузии», «Альянс патриотов», «Гирчи», блок «Георгий Вашадзе — Стратегия Агмашенебели» и Лейбористская партия. Среди оппозиционных правящей «Грузинской мечте» лишь партия «Граждане» пока не подключилась к бойкоту.

Саакашвили ранее призвал оппозицию к мобилизации. По его словам, противостоящие властям силы должны объединиться и на время забыть о конкуренции.

ЦИК Грузии 1 ноября обнародовал итоговые результаты парламентских выборов. «Грузинская мечта» одержала победу, набрав 48,15% голосов. Оппозиционный блок «Единое национальное движение — сила в единстве» стал вторым с 27,14%. В парламент прошло ещё одно объединение и шесть партий. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и организовала акции протеста. При этом американское посольство в Тбилиси признало выборы конкурентными, писал NEWS.ru.