Орбан: Путин согласился на переговоры с Зеленским в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пригласил президента России Владимира Путина на мирные переговоры с Украиной в Венгрию после установления режима прекращения огня. По его словам, которые приводит агентство Reuters, переговоры должны пройти при участии украинского президента Владимира Зеленского и французского президента Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца.

Ответ [Путина] был положительным, но с условиями, — сообщил Орбан.

В чём именно заключались эти условия, премьер-министр не уточнил.

Министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии сегодня утром вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп в связи с оскорбительными высказываниями киевских властей в адрес руководства страны. Поводом послужило озвученное ранее заявление президента Украины, который сказал, что премьер-министр Венгрии, выступающий против санкций в отношении России, должен выбирать между ней и остальным миром.

Ранее Виктор Орбан назвал Зеленского противником венгерской правящей партии «Фидес». Также в списке противников Орбана оказался американский миллиардер Джордж Сорос. До этого венгерский лидер неоднократно заявлял, что не намерен допускать вмешательства в ситуацию на Украине, так как это может обернуться ужасными последствиями для населения Венгрии.