Орбан: Путин согласился на переговоры с Зеленским в Венгрии
Сергей Князев
Сергей Князев
15:38, 06 апреля 2022
Премьер-министр Венгрии Виктор ОрбанФото: IMAGO/Szilard Vörös/EST&OST/Global Look Press
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пригласил президента России Владимира Путина на мирные переговоры с Украиной в Венгрию после установления режима прекращения огня. По его словам, которые приводит агентство Reuters, переговоры должны пройти при участии украинского президента Владимира Зеленского и французского президента Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца.
Ответ [Путина] был положительным, но с условиями, — сообщил Орбан.
В чём именно заключались эти условия, премьер-министр не уточнил.
Министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии сегодня утром вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп в связи с оскорбительными высказываниями киевских властей в адрес руководства страны. Поводом послужило озвученное ранее заявление президента Украины, который сказал, что премьер-министр Венгрии, выступающий против санкций в отношении России, должен выбирать между ней и остальным миром.
Ранее Виктор Орбан назвал Зеленского противником венгерской правящей партии «Фидес». Также в списке противников Орбана оказался американский миллиардер Джордж Сорос. До этого венгерский лидер неоднократно заявлял, что не намерен допускать вмешательства в ситуацию на Украине, так как это может обернуться ужасными последствиями для населения Венгрии.