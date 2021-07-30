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Опубликовано видео с места столкновения поезда и грузовика под Калугой

18:35, 31 июля 2021
Опубликовано видео с места столкновения поезда и грузовика под Калугой Фото: 40.mchs.gov.ru
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Появилась видеозапись с места смертельного ДТП в Калужской области, где поезд врезался в грузовой автомобиль. Её опубликовали «Известия».

На кадрах видно, что на место ДТП прибыл головной поезд, к нему прицепили вагоны и состав двинулся к Москве по альтернативному маршруту — через Большое кольцо Московской железной дороги.

Авария произошла в Ферзиковском районе. По неустановленной причине водитель цементовоза выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, где его сбил поезд, следовавший по маршруту Адлер — Москва. Мужчина, управляющий грузовиком, погиб.

Ранее в Кузбассе поезд проехал над спящим мужчиной. Инцидент произошёл в Междуреченске. Машинисты, увидев лежащего на путях, начали сигналить, а затем применили экстренное торможение. Спящий мужчина не пострадал. Оказалось, что междуреченец был нетрезв.

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