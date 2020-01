В районе дипмиссии упали несколько ракет «Катюша». Одна разорвалась неподалёку от здания посольства, другая — в район КПП при въезде в «зелёную зону».

В результате обстрела пострадала одна семья, могут быть и жертвы, сообщают иранские СМИ.

Government statement: Two Katyusha rockets landed inside the Green Zone while the third in Jadiriya. No more details.