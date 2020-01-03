Видео миномётного обстрела «зелёной зоны» в Багдаде появилось в Сети. Удары были нацелены на американское посольство.
В районе дипмиссии упали несколько ракет «Катюша». Одна разорвалась неподалёку от здания посольства, другая — в район КПП при въезде в «зелёную зону».
В результате обстрела пострадала одна семья, могут быть и жертвы, сообщают иранские СМИ.
Government statement: Two Katyusha rockets landed inside the Green Zone while the third in Jadiriya. No more details.— Sinan Salaheddin Mahmoud (@sinansm)
5 января 2020 г.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сигнализирующие о взрыве сирены прозвучали в «зелёной зоне» Багдада. На этой территории находятся дипломатические представительства и правительственные здания.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен