https://static.news.ru/photo/4cd3d3c0-300c-11ea-af21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov/ Russian Look/Global Look Press

Видео миномётного обстрела «зелёной зоны» в Багдаде появилось в Сети. Удары были нацелены на американское посольство.

В районе дипмиссии упали несколько ракет «Катюша». Одна разорвалась неподалёку от здания посольства, другая — в район КПП при въезде в «зелёную зону».

В результате обстрела пострадала одна семья, могут быть и жертвы, сообщают иранские СМИ.

Government statement: Two Katyusha rockets landed inside the Green Zone while the third in Jadiriya. No more details. — Sinan Salaheddin Mahmoud (@sinansm) 5 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сигнализирующие о взрыве сирены прозвучали в «зелёной зоне» Багдада. На этой территории находятся дипломатические представительства и правительственные здания.