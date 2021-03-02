Опубликован список россиян, попавших в США под санкции из-за Навального

https://static.news.ru/photo/50be0dec-7b7f-11eb-b42e-96000091f725_660.jpg Сергей Кириенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин США опубликовал список россиян, против которых вводятся санкции из-за оппозиционера Алексея Навального.

Ранее стало известно, что США ввели ограничительные меры против России из-за ситуации с осуждённым по делу «Ив Роше» Навальным. В санкционный список попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, сообщает ТАСС.

Им запрещён въезд в США, их активы на территории страны будут заморожены. Ранее подобные санкции ввёл Евросоюз.

Оппозиционер вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления.

Как писал NEWS.ru, 2 февраля Симоновский суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 года колонии за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».