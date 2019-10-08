Соединённые Штаты выделяют венесуэльской оппозиции $98 млн на «поддержку борьбы за свободу и восстановление страны». Двустороннее соглашение об этом подписали директор Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин и представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо.
Деньги пойдут, в том числе на «поддержку прав человека, гражданского общества и независимых средств массовой информации», сообщает
За последние годы США перевели венесуэльской оппозиции $568 млн с учётом нынешних средств.
Ранее News.ru сообщал, что Соединённые Штаты добавили ещё четыре компании Венесуэлы в санкционные списки. Все эти организации базируются в Панаме. Также под ограничения попали четыре корабля под панамским флагом.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен