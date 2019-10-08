https://static.news.ru/photo/1df8dfbe-ea20-11e9-b601-fa163e074e61_660.jpg Хуан Гуайдо Фото: Jimmy Villalta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты выделяют венесуэльской оппозиции $98 млн на «поддержку борьбы за свободу и восстановление страны». Двустороннее соглашение об этом подписали директор Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин и представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо.

Деньги пойдут, в том числе на «поддержку прав человека, гражданского общества и независимых средств массовой информации», сообщает ТАСС .

За последние годы США перевели венесуэльской оппозиции $568 млн с учётом нынешних средств.

Ранее News.ru сообщал, что Соединённые Штаты добавили ещё четыре компании Венесуэлы в санкционные списки. Все эти организации базируются в Панаме. Также под ограничения попали четыре корабля под панамским флагом.