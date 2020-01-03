https://static.news.ru/photo/39c7f904-2fe5-11ea-88dd-fa163e074e61_660.jpg Хуан Гуайдо Фото: Jimmy Villalta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

5 января Конгресс Венесуэлы голосует за нового главу. Оппозиция надеется на переизбрание на этот пост Хуана Гуайдо, который был признан более чем 50 странами законным президентом страны.

пишет Reuters. Гуайдо, столкнувшись с сильным давлением со стороны правительства Николаса Мадуро, обвинил правящую Социалистическую партию в том, что она предлагает законодателям чемоданы денег, чтобы они голосовали против его второго срока на посту главы Нацсобрания страны,Reuters.

Победа Гуайдо позволила бы оппозиции продолжать лоббировать уход Мадуро, который стал изгоем среди западных стран за подрыв демократии и неспособность противостоять экономическому краху некогда процветающей нации.

Те, кто продал душу за несколько долларов, позвольте мне сказать, что вас обманули, — написал оппозиционный законодатель Сталин Гонсалес в Twitter.

Hoy en la @AsambleaVE ratificaremos a @jguaido como presidente, y ustedes ni que busquen a Mandraque les dan los votos... Y a los que rindieron sus almas por unos cuantos dólares déjenme decirles que los estafaron, porque a éstos esa cuenta nunca les dio. #5Ene #ANFirmeConVzla https://t.co/6KyF0AnxPy — Stalin González (@stalin_gonzalez) 5 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция блокирует участие венесуэльской оппозиции в Конгрессе.