https://static.news.ru/photo/39c7f904-2fe5-11ea-88dd-fa163e074e61_660.jpgХуан ГуайдоФото: Jimmy Villalta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
5 января Конгресс Венесуэлы голосует за нового главу. Оппозиция надеется на переизбрание на этот пост Хуана Гуайдо, который был признан более чем 50 странами законным президентом страны.
Гуайдо, столкнувшись с сильным давлением со стороны правительства Николаса Мадуро, обвинил правящую Социалистическую партию в том, что она предлагает законодателям чемоданы денег, чтобы они голосовали против его второго срока на посту главы Нацсобрания страны, пишет Reuters.
Победа Гуайдо позволила бы оппозиции продолжать лоббировать уход Мадуро, который стал изгоем среди западных стран за подрыв демократии и неспособность противостоять экономическому краху некогда процветающей нации.
Те, кто продал душу за несколько долларов, позвольте мне сказать, что вас обманули, — написал оппозиционный законодатель Сталин Гонсалес в Twitter.