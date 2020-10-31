Оппозиционные партии Грузии не признают итоги парламентских выборов

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С 1 ноября в Турции вводится налог на проживание в отелях, который начинает действовать, несмотря на и без того тяжёлую ситуацию в туристической отрасли на фоне коронавируса.

Налог на проживание в отелях станет очередным ударом по туротрасли, в которой надеются, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган вновь отложит эту меру, сообщает РИА Новости. Налог должен был начать...