Оппозиционные партии Грузии не признают итоги парламентских выборов

Оппозиционные партии в Грузии считают итоги парламентских выборов нелегитимными, заявляют о тотальной фальсификации их результатов и призывают население собраться на акцию протеста.
Такое заявление лидеры оппозиции сделали в ходе брифинга после объявления Центризбиркомом первых данных по итогам выборов, передаёт РИА Новости.
Это были не выборы, это была война, — заявил мажоритарный кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.
Лидер партии «Лейбористов» Шалва Нателашвили тяже утверждает, что результаты голосования фальсифицированы. Он призывает к проведению акций протеста до тех пор, пока не будут назначены повторные выборы.
Партии призывают население прийти 1 ноября в 16:00 на проспект Руставели.
Это решение принято на сегодняшнем заседании лидеров оппозиции. На проспекте Руставели мы ждем грузинский народ, — цитирует Мелию «Интерфакс».
Согласно данным ЦИК на данный момент, на выборах лидирует правящая партия «Грузинская мечта». Так, после обработки 36,94% бюллетеней у правящей партии 51,68% голосов, оппозиционный блок «Единое национальное движение — Объединенная оппозиция» набирает 24,31%, партия «Европейская Грузия» — 3,93%.
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