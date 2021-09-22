Оперштаб возобновляет авиасообщение с рядом стран

Оперштаб с 5 октября разрешил полёты из России в Джибути, Перу, ЮАР, Новую Зеландию и Данию. В то же время, до 1 ноября продлевается запрет авиасообщения с Танзанией. Об этом сообщает сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса.

В частности, по два рейса в неделю допускаются из Москвы в Джибути, Веллингтон, Лиму, Кейптаун и Йоханнесбург. Также дважды в неделю самолеты смогут отправляться из Санкт-Петербурга в Копенгаген.

Кроме того, увеличится число рейсов в ряд уже открытых стран - Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку. Здесь из нового - полеты на Гоа и Тенерифе.

Ранее были сняты все ограничения на авиасообщение с Белоруссией, введённые на фоне пандемии коронавируса. 1 августа авиасообщение с этой страной было расширено за счёт увеличения количества рейсов из Минска в Москву и Краснодарский край.