ООН: весь мир сохраняет ограничения на путешествия из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/be57cb62-936e-11ea-a484-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Все туристические направления сохраняют ограничения на поездки для иностранных туристов из-за распространения коронавируса, говорится в пресс-релизе Всемирной туристской организации ООН.

100% направлений в мире всё ещё сохраняют ограничения на поездки для иностранных туристов из-за COVID-19. 72% (направлений. — NEWS.ru) полностью закрыли свои границы для международного туризма, —говорится в сообщении.

Там отметили, что открытие мира для туризма сохранит рабочие места, а также позволит туристическому сектору возобновить роль в обеспечении развития отрасли.

Как ранее писал NEWS.ru, с 11 мая граждане Литвы могут выезжать на учёбу или с деловыми целями в соседнюю Польшу. При этом от них не будут требовать прохождения 14-дневного карантина. Аналогичные правила с этого же числа начали действовать и для поляков при въезде в Литву.