ООН: весь мир сохраняет ограничения на путешествия из-за коронавируса

Все туристические направления сохраняют ограничения на поездки для иностранных туристов из-за распространения коронавируса, говорится в пресс-релизе Всемирной туристской организации ООН.
100% направлений в мире всё ещё сохраняют ограничения на поездки для иностранных туристов из-за COVID-19. 72% (направлений. — NEWS.ru) полностью закрыли свои границы для международного туризма, —говорится в сообщении.
Там отметили, что открытие мира для туризма сохранит рабочие места, а также позволит туристическому сектору возобновить роль в обеспечении развития отрасли.
Как ранее писал NEWS.ru, с 11 мая граждане Литвы могут выезжать на учёбу или с деловыми целями в соседнюю Польшу. При этом от них не будут требовать прохождения 14-дневного карантина. Аналогичные правила с этого же числа начали действовать и для поляков при въезде в Литву.
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