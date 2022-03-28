ООН призвала расследовать ситуацию с пытками над пленными на Украине

ООН призывает полностью расследовать ситуацию с видео, на котором, предположительно, украинские военные простреливают ноги российским солдатам. Об этом заявила глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер. Её слова приводит CNN.

Мы призываем власти обеих сторон провести полное расследование обвинений, которые возникли вслед за появлением этих видео, — сказала представитель ООН.

Она также указала на то, что организация находится «в процессе проверки всех опубликованных материалов», которые «вызывают серьёзную обеспокоенность».

Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором, предположительно, представитель украинского добровольческого батальона допрашивает попавшего в плен росийского военнослужащего. На кадрах, в частности, видно, как людям в камуфляжной форме с белыми повязками стреляют по ногам.

По некоторым данным, видео было снято на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать данный инцидент.