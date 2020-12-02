ООН отклонила большинство рекомендаций ВОЗ по контролю над каннабисом

https://static.news.ru/photo/d2cfb7ac-34a5-11eb-a26b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Члены Комиссии ООН по наркотическим средствам (КНС) выступили против большинства предложений экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые касаются изменений механизмов контроля над каннабисом, рассказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене (Австрия) Михаил Ульянов.

Лишь одно предложение было принято минимальным большинством голосов: 27 [высказались] «за» при 25 «против», — заявил дипломат на своей странице в социальной сети Twitter.

The results of voting in the Commission on #nurcotic drugs on #cannabis today demonstrate that #WHO experts should closer coordinate with #INCB and #UNODC prior to submission of scheduling recommendations to the Commission in order to make them more convincing and justifiable. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) December 2, 2020

В июне ООН опубликовала «Всемирный доклад о наркотиках — 2020», опираясь на статистику 2018-го. По данным организации, примерно 269 млн человек на планете употребили в 2018-м наркотические средства, 35,6 млн из них потребовалась помощь медиков из-за наркозависимости. Самыми опасными веществами признали героин и опиум, увлечение которыми в большинстве случаев приводит к летальному исходу из-за передозировки. Наиболее распространённым видом наркотиков назвали каннабис.

В 2019-м КНС, совместно с ВОЗ, ЮНЭЙДС и ПРООН, разработала правовые стандарты, подразумевающие изменение методов реагирования на проблему наркотиков. В частности, положения призывают к принятию альтернативных способов наказания и лишения свободы за незначительные наркопреступления для лиц, привлечённых к торговле подобными веществами из-за своей уязвимости.

В ООН считают, что жёсткие меры, которые предпринимают власти многих государств, приводят не к уменьшению масштаба преступного рынка и употребления, а к серьёзным социальным потерям и нарушают права человека.

NEWS.ru сообщал, раннее выявление у подростка склонности к психоактивным веществам поможет ограничить их злоупотребление. Поэтому инициативу об обязательном порядке тестирования школьников на наркотики и алкоголь следует поддержать, считает председатель попечительского совета Фонда «Здоровая страна» Дмитрий Валюков.