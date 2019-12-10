https://static.news.ru/photo/12605fc6-1bd3-11ea-aba7-fa163e074e61_660.jpg Фото: officialsaudiaramco/facebook.com

Генсек Организации объединённых наций Антониу Гутерриш представил доклад об атаке на нефтяные объекты Saudi Aramco.

Документ подготовлен для Совбеза ООН, в нём говорится, что доказательств того, что крылатые ракеты и дроны, которые использовались при нападении, имеют иранское происхождение — нет. Следователи продолжают изучать имеющиеся в их распоряжении обломки оружия, передаёт Bloomberg.

Как писал NEWS.ru ранее, атака на саудовские НПЗ произошла в ночь на 14 сентября. Королевство из-за последствий нападения было вынуждено вдвое сократить добычу нефти. Об ответственности за атаку заявили повстанцы-хуситы из соседнего Йемена, однако США и Саудовская Аравия посчитали Иран так или иначе стоящим за нападением.