«Они забрали сушеные манго»: как Google и Twitter экономят на сотрудниках Крупнейшие компании стали урезать офисные льготы на фоне кризиса. Чего лишились клерки Силиконовой долины?

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Сотрудники одной из главных мировых IT-компаний Google остались без привычных офисных закусок, штатного массажиста и даже без лишних степлеров. Как пишет издание The Atlantiс, гиганту Силиконовой долины пришлось пойти на беспрецедентные меры и отказаться от легендарных корпоративных бонусов. Как экономический кризис лишает клерков привычных офисных привилегий — в обзоре NEWS.ru.

Больше не сходить на массаж и йогу

«Хотя вся Силиконовая долина сейчас борется с беспрецедентной инфляцией, банковским крахом и массовыми увольнениями, проблемы Google стоят особняком. Взрыв ChatGPT и искусственного интеллекта в более широком смысле привел к чему-то вроде экзистенциального кризиса для компании, подвел бизнес к красной черте. Меры по сокращению расходов уничтожили некоторые из знаменитых щедрых льгот Google. Причем этот посыл сотрудникам носит скорее символический, нежели практический характер», — рассказывает The Atlantiс.

Фото: shutterstock.com Из-за сокращений культура тимбилдинга в крупных корпорациях трещит по швам. Досуг для сотрудников тоже под вопросом

Недавно все сотрудники Google получили общую рассылку от финансового директора Рут Порат, которая официально уведомила коллег «об отказе от некоторых офисных удобств», включая оплачиваемые занятия фитнесом и сеансы массажа (недавно были уволены 30 штатных массажистов в офисах в Калифорнии). Йога тоже признана «необязательным видом досуга, от которого можно отказаться».

Кроме того, сотрудникам перестали оплачивать корпоративные мобильные, ограничили выдачу макбуков. И даже степлеры и скотч отныне «будут выдавать по крупицам, строго по запросу».

Закрыли мини-кухни, оставили без «эмэндэмс» и сушеных манго

«Прощайте, сушеные офисные манго», — так иронично The Atlantiс озаглавил свою статью. На невосполнимую потерю журналу пожаловался менеджер проекта в офисе Google в Сан-Франциско. «Они забрали сушеные манго», — рассказал он на условиях анонимности, «чтобы избежать репрессий».

Сотрудников также оставили без маффинов, луковых чипсов, а главное — без арахисовых драже M&Ms, которые считались самой популярной закуской в Google. Как только на мини-кухнях компании заканчивались пакетики с шоколадками, в корпоративных чатах немедленно появлялись тревожные сообщения.

Фото: shutterstock.com На мини-кухнях Google порой можно было найти самые экзотические закуски

Самих мест для офисного перекуса тоже станет меньше. Прежде кладовки 1300 мини-кухонь, расположенных в 70 офисах Google по всему миру — от Питтсбурга до Стамбула, каждый день были наполнены сушеными водорослями, вяленой индейкой, чайным грибом и другими разнообразными угощениями, которые меняются в зависимости от сезона, популярности среди сотрудников, местных вкусов и тенденций в еде.

Там даже можно было встретить жареные свиные шкурки и почки бразильского цветка, которые производят во рту эффект жгучего перца.

Искусственный интеллект отбирает у айтишников хлеб

Эти перемены в Google гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. «Куратор закусок для Google — один из самых влиятельных людей в мире упакованных продуктов. В одной только штаб-квартире Google ему надо наполнить 23 тысячи урчащих желудков. Как шутят в компании, „закуски Google потрясающие — пенсионный план не так хорош“», — отмечал The Atlantiс еще до пандемии в 2019 году.

Наконец, офисные кафе будут закрываться по понедельникам и пятницам, когда на работу приходит меньше сотрудников, чем в разгар рабочей недели. Как пишет издание, оптимизация расходов послужит увеличению инвестиций в другие направления, например в развитие искусственного интеллекта, который буквально отбирает у сотрудников хлеб. Параллельно компания сократила 12 тысяч клерков, так что оставшимся, в принципе, грех жаловаться.

Фото: shutterstock.com Теперь клеркам из Google придется приносить еду на перекус с собой

Распродали кофе-машины, печи для пиццы и даже синюю птицу

В компании Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), которая в прошлом октябре перешла к Илону Маску, сокращения были еще масштабнее. Он сразу уволил почти половину сотрудников, потом ушли еще несколько тысяч, так что к концу января 2023 года штат сократился с 7,5 до 1,3 тысячи человек. Тогда же компания провела необычный аукцион, на который выставила «ненужное оборудование» из своего офиса в Сан-Франциско — от кофемашин и холодильников до грилей на 24 шампура и печей для пиццы.

Как пишет The Guardian, самым дорогим лотом среди «офисных диковинок Twitter» стала статуя синей птицы — эмблемы компании. Она ушла с молотка за $100 тысяч. Заодно комплектом пристроили трехметровую неоновую вывеску Twitter за $40 тысяч.

Стол для переговоров из переработанной древесины продали почти за $10,5 тысячи. «Модную эспрессо-машину от La Marzocco отдали за $13 тысяч, что составляет менее половины ее розничной стоимости», — отмечает издание. Также офис Twitter избавился от таких предметов интерьера, как цветочное кашпо в форме знака @ высотой почти два метра и «высокопроизводительное рабочее кресло». Сотрудники компании также остались без кегераторов — холодильников с пивом.

Фото: shutterstock.com В компании Илона Маска устроили распродажу «офисных диковинок»

Саморазвитие отменяется, пикники — за свой счет

Многие мировые компании в последние месяцы также сокращают траты на всевозможные курсы личностного роста для сотрудников, а заодно на корпоративы. «Офис Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон, недавно уведомил работников о различных сокращениях бюджета компании. Они коснулись расходов на деловые поездки, тренингов на открытом воздухе и неформальных встреч», — поделились с газетой The Wall Street Journal источники в корпорации.

Фото: May James/Keystone Press Agency/Global Look Pres В компании Microsoft сотрудникам предлагают оплачивать пикники за свой счет

Издание рассказывает о курьезном случае, когда команда Microsoft собралась на пикник, а потом «менеджеры были вынуждены из своего кармана заплатить за еду и напитки для сотрудников, хотя раньше выставляли счет корпорации».

В Apple стали строже следить за расходами на командировки, в которые сотрудники теперь будут ездить намного реже. «В отдельных случаях предписывается и вовсе обойтись без перемещения между офисами», — сообщают американские СМИ.

Согласно отчету агентства Bloomberg, в корпорации задерживают выплаты бонусов. В некоторых подразделениях они шли по графику дважды в год — в апреле и октябре. Однако на этот раз решили перенести все на осень.