Сотрудники одной из главных мировых IT-компаний Google остались без привычных офисных закусок, штатного массажиста и даже без лишних степлеров. Как пишет издание The Atlantiс, гиганту Силиконовой долины пришлось пойти на беспрецедентные меры и отказаться от легендарных корпоративных бонусов. Как экономический кризис лишает клерков привычных офисных привилегий — в обзоре NEWS.ru.
Больше не сходить на массаж и йогу
«Хотя вся Силиконовая долина сейчас борется с беспрецедентной инфляцией, банковским крахом и массовыми увольнениями, проблемы Google стоят особняком. Взрыв ChatGPT и искусственного интеллекта в более широком смысле привел к чему-то вроде экзистенциального кризиса для компании, подвел бизнес к красной черте. Меры по сокращению расходов уничтожили некоторые из знаменитых щедрых льгот Google. Причем этот посыл сотрудникам носит скорее символический, нежели практический характер», — рассказывает The Atlantiс.
Недавно все сотрудники Google получили общую рассылку от финансового директора Рут Порат, которая официально уведомила коллег «об отказе от некоторых офисных удобств», включая оплачиваемые занятия фитнесом и сеансы массажа (недавно были уволены 30 штатных массажистов в офисах в Калифорнии). Йога тоже признана «необязательным видом досуга, от которого можно отказаться».
Кроме того, сотрудникам перестали оплачивать корпоративные мобильные, ограничили выдачу макбуков. И даже степлеры и скотч отныне «будут выдавать по крупицам, строго по запросу».
Закрыли мини-кухни, оставили без «эмэндэмс» и сушеных манго
«Прощайте, сушеные офисные манго», — так иронично The Atlantiс озаглавил свою статью. На невосполнимую потерю журналу пожаловался менеджер проекта в офисе Google в Сан-Франциско. «Они забрали сушеные манго», — рассказал он на условиях анонимности, «чтобы избежать репрессий».
Сотрудников также оставили без маффинов, луковых чипсов, а главное — без арахисовых драже M&Ms, которые считались самой популярной закуской в Google. Как только на мини-кухнях компании заканчивались пакетики с шоколадками, в корпоративных чатах немедленно появлялись тревожные сообщения.
Самих мест для офисного перекуса тоже станет меньше. Прежде кладовки 1300 мини-кухонь, расположенных в 70 офисах Google по всему миру — от Питтсбурга до Стамбула, каждый день были наполнены сушеными водорослями, вяленой индейкой, чайным грибом и другими разнообразными угощениями, которые меняются в зависимости от сезона, популярности среди сотрудников, местных вкусов и тенденций в еде.
Там даже можно было встретить жареные свиные шкурки и почки бразильского цветка, которые производят во рту эффект жгучего перца.
Искусственный интеллект отбирает у айтишников хлеб
Эти перемены в Google гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. «Куратор закусок для Google — один из самых влиятельных людей в мире упакованных продуктов. В одной только штаб-квартире Google ему надо наполнить 23 тысячи урчащих желудков. Как шутят в компании, „закуски Google потрясающие — пенсионный план не так хорош“», — отмечал The Atlantiс еще до пандемии в 2019 году.
Наконец, офисные кафе будут закрываться по понедельникам и пятницам, когда на работу приходит меньше сотрудников, чем в разгар рабочей недели. Как пишет издание, оптимизация расходов послужит увеличению инвестиций в другие направления, например в развитие искусственного интеллекта, который буквально отбирает у сотрудников хлеб. Параллельно компания сократила 12 тысяч клерков, так что оставшимся, в принципе, грех жаловаться.
Распродали кофе-машины, печи для пиццы и даже синюю птицу
В компании Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), которая в прошлом октябре перешла к Илону Маску, сокращения были еще масштабнее. Он сразу уволил почти половину сотрудников, потом ушли еще несколько тысяч, так что к концу января 2023 года штат сократился с 7,5 до 1,3 тысячи человек. Тогда же компания провела необычный аукцион, на который выставила «ненужное оборудование» из своего офиса в Сан-Франциско — от кофемашин и холодильников до грилей на 24 шампура и печей для пиццы.
Как пишет The Guardian, самым дорогим лотом среди «офисных диковинок Twitter» стала статуя синей птицы — эмблемы компании. Она ушла с молотка за $100 тысяч. Заодно комплектом пристроили трехметровую неоновую вывеску Twitter за $40 тысяч.
Стол для переговоров из переработанной древесины продали почти за $10,5 тысячи. «Модную эспрессо-машину от La Marzocco отдали за $13 тысяч, что составляет менее половины ее розничной стоимости», — отмечает издание. Также офис Twitter избавился от таких предметов интерьера, как цветочное кашпо в форме знака @ высотой почти два метра и «высокопроизводительное рабочее кресло». Сотрудники компании также остались без кегераторов — холодильников с пивом.
Саморазвитие отменяется, пикники — за свой счет
Многие мировые компании в последние месяцы также сокращают траты на всевозможные курсы личностного роста для сотрудников, а заодно на корпоративы. «Офис Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон, недавно уведомил работников о различных сокращениях бюджета компании. Они коснулись расходов на деловые поездки, тренингов на открытом воздухе и неформальных встреч», — поделились с газетой The Wall Street Journal источники в корпорации.
Издание рассказывает о курьезном случае, когда команда Microsoft собралась на пикник, а потом «менеджеры были вынуждены из своего кармана заплатить за еду и напитки для сотрудников, хотя раньше выставляли счет корпорации».
В Apple стали строже следить за расходами на командировки, в которые сотрудники теперь будут ездить намного реже. «В отдельных случаях предписывается и вовсе обойтись без перемещения между офисами», — сообщают американские СМИ.
Согласно отчету агентства Bloomberg, в корпорации задерживают выплаты бонусов. В некоторых подразделениях они шли по графику дважды в год — в апреле и октябре. Однако на этот раз решили перенести все на осень.