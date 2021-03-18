Стало известно о состоянии Елизаветы II после интервью Меган Маркл и Гарри

https://static.news.ru/photo/bc1c3b6e-8880-11eb-971d-96000091f725_660.jpg Елизавета II Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королевская семья после интервью принца Гарри и Меган Маркл не комментировало состояние королевы Елизаветы II. Однако источники в Букингемском дворце рассказали, что сейчас происходил за закрытыми дверями.

Как пишет издание Daily Mail, королева не разозлилась на внука и его жену, которые пошли к Опре Уинфри. Скорее она расстроена тем, что они сказали, в том числе про расизм в семье.

Она не злится, она просто расстроена. Королевская семья всегда очень переживала за принца Гарри, и королева считала своим долгом заботиться о нём, — сказал источник издания.

Более того, королева и её супруг принц Филипп были очень рады, когда в жизни Гарри появилась Меган, потому что тогда они стали «меньше переживать за него, он был счастлив».

Букингемский дворец отказался комментировать заявления источника.

Маркл и принц Гарри сделали несколько громких заявлений в ходе интервью, в том числе обвинили членов королевской семьи в расизме. Меган уверяла, что кто-то из родственников интересовался, насколько тёмным будет цвет кожи её сына Арчи, писал NEWS.ru.