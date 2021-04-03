Около 40% избирателей проголосовали на парламентских выборах в Болгарии

https://static.news.ru/photo/3fdaad3e-955e-11eb-9c45-96000091f725_660.jpg Фото: bnr.bg

Порядка 40% избирателей проголосовали 4 апреля на очередных парламентских выборах в Болгарии к 17:00 по местному времени. Об этом журналистам рассказала официальный представитель ЦИК страны Таня Цанева.

Избирательная активность к 17 часам составила 39,99%, — сказала Цанева.

Уточняется, что к 12:00 по местному времени (совпадает с московским) явка составила всего 18,14%. Голосование началось в 07:00 и закончится в 20:00, пишет Болгарское национальное радио.

На территории Болгарии в воскресенье, 4 апреля, проходят парламентские выборы. Участие в них принимают 22 партии и восемь коалиций. Кроме того, до избирательного процесса были допущены независимые кандидаты. В общей сложности претендентами на места в парламенте являются 6985 кандидатов. В Болгарии открыли почти 12 тысяч избирательных участков. Ещё 465 мест, где граждане страны могут проголосовать, есть за границей.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил, что на организацию проходящих сейчас парламентских выборов была потрачена рекордная сумма за всю историю страны — €75 млн. Это произошло, по его словам, в том числе из-за необходимости вакцинировать от коронавируса всех задействованных в организации голосования.