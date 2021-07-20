Офис Зеленского случайно признал независимость Абхазии

Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал заявление, в котором Киев фактически признал независимость Абхазии. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
Зеленский приехал с визитом в Грузию. В изначальной версии сообщения
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Ранее Зеленский в ходе рабочего визита в Грузию заявил, что приоритетом для мирового сообщества должна стать безопасность в Черноморском регионе. По его словам, в настоящее время значительное внимание уделяется развитию безопасности и оборонного сотрудничества в этом регионе. Зеленский считает, что важным инструментом для достижения этой цели может стать украинская инициатива «Крымская платформа».