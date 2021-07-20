Офис Зеленского случайно признал независимость Абхазии

Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал заявление, в котором Киев фактически признал независимость Абхазии. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Зеленский приехал с визитом в Грузию. В изначальной версии сообщения говорилось о том, что «президент ознакомился с ситуацией на границе с Абхазией». Таким образом, Киев фактически признал независимость республики.

Позднее офис президента исправил слово «граница» на «линия оккупации».

Ранее Зеленский в ходе рабочего визита в Грузию заявил, что приоритетом для мирового сообщества должна стать безопасность в Черноморском регионе. По его словам, в настоящее время значительное внимание уделяется развитию безопасности и оборонного сотрудничества в этом регионе. Зеленский считает, что важным инструментом для достижения этой цели может стать украинская инициатива «Крымская платформа».