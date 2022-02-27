Офис Зеленского раскрыл место встречи с российской делегацией

В офисе президента Украины сообщили, что представители Киева примут участие в переговорах. Встреча пройдёт на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять «без дополнительных условий». 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».

Лукашенко позвонил по телефону Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с русским без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять, — говорится в сообщении офиса украинского лидера в Telegram.

Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации вся военная техника, включая самолёты и вертолёты, размещённые на белорусской территории, останется на земле.

Утром 27 февраля российская делегация прибыла в белорусский Гомель для переговоров с представителями Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на переговоры с Россией, если их площадкой станут не белорусские города. По его словам, причиной отказа стало ведение Белоруссией боевых действий против Украины. Президент республики Александр Лукашенко ведение боёв отрицает.

Позже Лукашенко провёл с Зеленским телефонный разговор. После этого появилась информация, что украинская сторона согласовала проведение переговоров с РФ. Позже глава делегации российской стороны Владимир Мединский сообщил, что переговоры делегаций России и Украины в белорусском Гомеле согласованы.