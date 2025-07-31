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31 июля 2025 в 14:08

«Одно дело — дипломатия»: политолог о реальных отношениях Трампа и ЕС

Политолог Блохин: Евросоюз презирает Трампа и надеется его переждать

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Евросоюз презирает президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и надеется его переждать, выразил мнение в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его словам, между главой Белого дома и ЕС никогда не было основы для конструктивных отношений. Он отметил, что Трамп, в свою очередь, видит в ЕС лишь источник выгод.

У ЕС и Трампа отношения никак не складываются. Никогда не было основы для этих отношений, они друг друга презирают. Одно дело — дипломатия и политес. Но все равно Европа к Трампу негативно относится и думает переждать, дождаться нового кандидата. И Трамп к ЕС относится как к дойной корове. Поэтому очевидно, что реакция Трампа на возможный срыв торговой сделки будет негативной, — пояснил Блохин.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон и Брюссель достигли соглашения о введении 15%-й таможенной пошлины на европейские товары, ввозимые в США. При этом тарифы на американский экспорт в ЕС отсутствуют. Первоначально Вашингтон планировал ввести 30-процентные пошлины на весь европейский экспорт.

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