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Талибы пригрозили захватить Панджшер силой

17:29, 01 сентября 2021
Талибы пригрозили захватить Панджшер силой Фото: AP/TASS
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Переговоры с лидерами сопротивления в Панджшере не принесли результатов, поэтому «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация) намерен взять афганскую провинцию силой. Об этом «Интерфаксу» сообщил один из талибов Амир Хан Моттаки.

Представитель движения заявил, что боевики уже окружили Панджшер с четырёх сторон. Моттаки добавил: у сопротивления не вышло отстоять Кабул даже с помощью НАТО.

Как они могут противостоять на небольшой территории? — задался вопросом талиб.

Также он рассказал, что представители движения уже договорились о том, кто займёт место губернатора провинции.

Что плохого в том, что сегодня вашим губернатором будет алим (богослов. — NDWS.ru), назначенный нами? Вы должны подумать об этом и присоединиться к Исламскому Эмирату и предотвратить войну, — обратился он к жителям Панджшера.

Ранее сообщалось, что талибы отпраздновали вывод иностранных войск из Афганистана, устроив символические похороны США, НАТО, Великобритании и Франции в городе Хоста, расположенном на востоке страны.

16 августа талибы окончательно захватили весь Афганистан за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Члены террористической группировки сдержали обещание не убивать чиновников и мирных жителей в случае сдачи города без боя. Они поставили зарубежным странам ультиматум: эвакуировать из страны гражданское население и вывести войска к 31 августа.

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