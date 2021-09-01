Талибы пригрозили захватить Панджшер силой

Переговоры с лидерами сопротивления в Панджшере не принесли результатов, поэтому «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация) намерен взять афганскую провинцию силой. Об этом «Интерфаксу» сообщил один из талибов Амир Хан Моттаки.

Представитель движения заявил, что боевики уже окружили Панджшер с четырёх сторон. Моттаки добавил: у сопротивления не вышло отстоять Кабул даже с помощью НАТО.

Как они могут противостоять на небольшой территории? — задался вопросом талиб.

Также он рассказал, что представители движения уже договорились о том, кто займёт место губернатора провинции.

Что плохого в том, что сегодня вашим губернатором будет алим (богослов. — NDWS.ru), назначенный нами? Вы должны подумать об этом и присоединиться к Исламскому Эмирату и предотвратить войну, — обратился он к жителям Панджшера.

Ранее сообщалось, что талибы отпраздновали вывод иностранных войск из Афганистана, устроив символические похороны США, НАТО, Великобритании и Франции в городе Хоста, расположенном на востоке страны.