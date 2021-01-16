«Очный» саммит G7 пройдёт в Англии в июне

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Первый за два года «очный» саммит стран G7 пройдёт в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. В качестве стран-гостей на этот раз приглашены Австралия, Индия и Южная Корея.

Лидерам десяти стран предстоит обсудить борьбу с коронавирусом и изменением климата, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что саммит в Корнуолле может оказаться первым крупным мероприятием на международной арене для нового президента США Джо Байдена.

Британский премьер Борис Джонсон использует председательство Великобритании в G7 для объединения лидирующих демократий мира, которым предстоит восстанавливать мир после коронавируса.

Выбор Корнуолла для встречи представителей G7 в Британии объяснили его красотой и богатым историческим прошлым, а также ролью во внедрении инноваций в экологию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зампредседателя Совета безопасности и бывший президент Дмитрий Медведев прокомментировал обсуждение возможности восстановления «Большой восьмёрки» с участием России. По его словам, ценность такого формата сомнительна на фоне «Большой двадцатки» и других площадок для международной коммуникации.